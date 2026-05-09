Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
ФК и ЖФК «Локомотив» почтили память павших героев ВОВ на мемориале Славы в Одинцове

ФК и ЖФК «Локомотив» посетили мемориал Славы в Одинцове. Игроки, тренерский штаб, сотрудники обеих команд и руководство клуба возложили венок и цветы и почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Завтра, 10 мая, «Локомотив» встретится с калининградской «Балтикой» в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 19:30.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Футболисты «Локомотива» Жерзино Ньямси и Алексей Батраков, а также полузащитник «Балтики» Николай Титков пропустят 29-й тур РПЛ из-за перебора жёлтых карточек.

После 28 туров чемпионата России железнодорожники располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, заработав 50 очков.

