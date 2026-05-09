Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Реал» поборются за игрока «Тоттенхэма» стоимостью € 69 млн — Gol Digital

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Испании Педро Порро намерен вернуться на родину. Как сообщает издание Gol Digital, в услугах футболиста заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал», которые видят в нём решение проблем с правым флангом обороны.

Сообщается, что испанец, чей контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2028 года, намерен покинуть английскую Премьер-лигу. Лондонский клуб не отпустит Порро дешевле чем за € 69 млн. По данным источника, «Барселона» уже предпринимает шаги в поисках более атакующего и динамичного правого защитника, чтобы усилить систему тренера Ханс-Дитера Флика.

Педро Порро привлекает сине-гранатовых способностью атаковать свободное пространство, создавать ширину и постоянно представлять угрозу с фланга. «Реал» же видит в нём возможного преемника защитника Даниэля Карвахаля.

