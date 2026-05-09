RMC Sport объяснил, почему Сафонов выбивал мяч в аут в игре «ПСЖ» с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1) дал указание вратарю Матвею Сафонову выбивать мяч в аут. Однако при этом мяч должен был покидать пределы поля не дальше, чем на 10 метров от центральной линии. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, подобная мера должна была вынудить футболистов немецкого гранда вбрасывать мяч из аута на защитников, тем самым не позволяя «Баварии» быстро принимать решения в атаке. Также игрокам «ПСЖ» стало более удобно активно прессинговать мюнхенцев ближе к их штрафной.

По сумме двух матчей «ПСЖ» победил «Баварию» со счётом 6:5 и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом» (30 мая).

Материалы по теме Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах с первого матча с «Баварией» — Перрот

Как Сафонов стал героем ФИФА: