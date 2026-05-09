«Дисбаланс, неумение преодолевать трудности, хаос». Пятибратов — о сезоне «Сочи» в РПЛ

Российский тренер Дмитрий Пятибратов оценил выступление «Сочи» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. После 28 туров чемпионата России сочинцы располагаются на последней, 16-й строчке турнирной таблицы. Команда заработала 21 очко; до зоны стыковых матчей три очка.

«Есть разочарование от игры «Сочи» на протяжении всего чемпионата. То, что команда показывает достойный футбол в последних матчах, для меня не откровение. Для меня откровение то, что было раньше: дисбаланс, неумение преодолевать трудности, хаос. Сейчас «Сочи» представляет собой хорошую команду уровня РПЛ, которая может обыграть любого соперника и проиграть любой команде, как и любая другая команда. К сожалению, слишком поздно спохватились. У меня вопрос: почему мы раньше не видели такой «Сочи»? Печально, что они не смогли раньше составить конкуренцию. Такой город, стадион… Этот клуб должен быть в РПЛ», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.