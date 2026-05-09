Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дисбаланс, неумение преодолевать трудности, хаос». Пятибратов — о сезоне «Сочи» в РПЛ

«Дисбаланс, неумение преодолевать трудности, хаос». Пятибратов — о сезоне «Сочи» в РПЛ
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Пятибратов оценил выступление «Сочи» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. После 28 туров чемпионата России сочинцы располагаются на последней, 16-й строчке турнирной таблицы. Команда заработала 21 очко; до зоны стыковых матчей три очка.

«Есть разочарование от игры «Сочи» на протяжении всего чемпионата. То, что команда показывает достойный футбол в последних матчах, для меня не откровение. Для меня откровение то, что было раньше: дисбаланс, неумение преодолевать трудности, хаос. Сейчас «Сочи» представляет собой хорошую команду уровня РПЛ, которая может обыграть любого соперника и проиграть любой команде, как и любая другая команда. К сожалению, слишком поздно спохватились. У меня вопрос: почему мы раньше не видели такой «Сочи»? Печально, что они не смогли раньше составить конкуренцию. Такой город, стадион… Этот клуб должен быть в РПЛ», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Дмитрий Пятибратов: в таком состоянии и с этим составом «Факелу» в РПЛ будет очень сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android