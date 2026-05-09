Тедеев выразил сомнение, что Дзюба ещё сыграет в нынешнем сезоне

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о состоянии нападающего Артёма Дзюбы, получившего повреждение во время матча 28-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Форвард покинул поле на 57‑й минуте. Перед заменой Дзюба держался за правое бедро.

«Судя по тому, что происходит с ним в данной ситуации, по той травме, которую он получил, я мало верю в то, что получится [сыграть в текущем сезоне]. Я просто хотел бы его лишний раз поддержать. И ещё раз сказать, что он очень сильный игрок. И мне как тренеру максимально повезло, что до сегодняшнего дня я работаю с таким выдающимся футболистом. Я ему безумно благодарен», — сказал Тедеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

До конца сезона «Акрон» сыграет с «Ростовом» (11 мая) и «Крыльями Советов» (17 мая). Тольяттинская команда с 27 очками занимает 12-е место в РПЛ, находясь в одном очке от переходных матчей.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме «Мы обалдели». Дзюба высказался об игровых качествах Вендела

Лучший бомбардир в истории России: