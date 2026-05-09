Главная Футбол Новости

Арбелоа ответил, мог ли он предотвратить драку между Вальверде и Тчуамени

Арбелоа ответил, мог ли он предотвратить драку между Вальверде и Тчуамени
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, был ли он способен остановить драку между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, которая произошла в раздевалке команды после тренировки в четверг, 7 мая. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу.

«У меня нет своего кабинета в раздевалке «Реала». Я хотел бы нести ответственность за всё происходящее и контролировать всё. Если следствием этой ситуации стало возникновение мнения, что тренер должен был всё остановить, то я принимаю это.

Подобная ситуация неприятна, она должна послужить примером для всех. Давайте двигаться дальше, извлечём из этого урок и не будем забывать, что завтра состоится матч «Барселона» — «Реал» Мадрид», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

