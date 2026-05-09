Артига: «Рубин» надеется продлить беспроигрышную серию в матче со «Спартаком»

Футбольный клуб «Рубин» намерен продлить свою беспроигрышную серию в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», сообщил тренер казанской команды Франк Артига. На данный момент «Рубин» не проигрывает в РПЛ уже девять матчей подряд. После 28 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. В следующем туре казанцы 11 мая сыграют на выезде с московским «Спартаком».

«Нам не очень хочется об этом говорить, потому что рано или поздно любая серия заканчивается. Но мы надеемся продлить её. У нас есть возможность побороться за топ‑6. Я горд за ребят. Чемпионат России очень сложный, и добиваться таких показателей нелегко.

Илья Рожков — отличный игрок, но я убеждён, что партнёр, который его заменит, выложится на 100%», — сказал Артига в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Илья Рожков пропустит матч со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек.