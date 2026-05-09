Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Всё-таки не Гарри Поттер возглавил ЦСКА». Генич — о поражении армейцев от «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о поражении ЦСКА от «Спартака» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова. Ранее клуб покинул швейцарец Фабио Челестини.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

«Что касается игры: был нерв и были эмоции, и были спорные моменты, и, может, для кого-то бесспорные, супергол Литвинова. Но должен же был кто-то проиграть в этом матче. Я бы не сказал, что ЦСКА заслуживал поражения по второму тайму.

Это вселило, конечно, оптимизм, особенно после того, что мы видели в предыдущих матчах, особенно во втором тайме игры с «Зенитом». Но, слушай, чудес не бывает. Всё-таки не Гарри Поттер возглавил ЦСКА, не знаю, какие слова он мог найти, или какую волшебную книгу открыть, или какой палочкой взмахнуть», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

