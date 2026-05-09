Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Даку: Барко — один из лучших футболистов РПЛ, но «Спартак» должен нас опасаться

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился информацией о состоянии здоровья и высказался о полузащитнике московского «Спартака» Эсекьеле Барко, назвав его одним из лучших футболистов Мир РПЛ. На прошлой неделе «Рубин» одержал победу над калининградской «Балтикой» (1:0) в гостевом матче 28‑го тура. Даку стал автором единственного гола в этой игре. Однако во втором тайме албанец получил травму и не смог покинуть поле самостоятельно. В 29‑м туре команда Франка Артиги встретится со «Спартаком» в Москве 11 мая.

«Ничего страшного не произошло, просто было очень жарко. Мы все устали, поэтому мне понадобилась дополнительная помощь медиков.

Все знают сильные качества «Спартака». У красно‑белых очень хороший состав, за них играет один из лучших футболистов чемпионата — Барко. Но им стоит нас опасаться, ведь у «Рубина» отличная команда. Мы можем их наказать», — рассказал Даку в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками, «Рубин» располагается на седьмой строчке с 42 очками.

