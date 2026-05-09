«Мой одноклубник ударил другого клюшкой». Арбелоа — о драке Вальверде и Тчуамени

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, отвечая на вопрос о драке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, отметил, что в период его карьеры футболиста он встречал примеры более серьёзных конфликтов между игроками.

«У меня был товарищ по команде, который однажды схватил клюшку для гольфа и ударил ею другого игрока. Самое главное — происходящее в раздевалке «Реала» должно оставаться там. Такие ситуации не отражают дух «Реала». Я не оправдываю произошедшее, но это случается повсюду», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

