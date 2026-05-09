Неймар попал в расширенный список сборной Бразилии на ЧМ‑2026 — Globo

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар вошёл в расширенный список из 55 игроков, вызванных на подготовку к чемпионату мира 2026 года в составе национальной команды, сообщает Globo.

Участие 34‑летнего форварда в турнире тем не менее остаётся под вопросом. Для попадания в итоговую заявку из 26 футболистов ему необходимо подтвердить свою физическую готовность в ходе подготовительного этапа. Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти отслеживает динамику восстановления и форму игрока, однако с момента своего назначения официально не привлекал Неймара к матчам сборной.

Как уточняет источник, включение в предварительный список не гарантирует Неймару места в окончательной заявке. Решение о его участии в чемпионате мира будет принято на основании оценки спортивной формы футболиста в ближайшие недели.