Радимов — об Игдисамове: мне сложно выговаривать его фамилию, если останется, мы её выучим

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова остаться во главе команды на будущий сезон. Россиянин возглавил команду после ухода швейцарца Фабио Челестини.

«Не знаю, что сделать. Его поставили, чтобы встряхнуть команду и выиграть у «Спартака»? Это было маловероятно. Мы видим, что встряхнуть команду не удалось. Глобальных каких-то перемен в разобранном за весну ЦСКА я не увидел. Остался бы сейчас Челестини, думаю, результат был бы предсказуем точно так же. Потому что за Челестини уже играть никто не хотел. Его отставка, убеждён, была связана с тем, что руководство наверняка поговорило с ключевыми футболистами, которые были за это.

Поэтому что нужно сделать тренеру? Мне сложно выговаривать его фамилию, обидеть не хочу, надеюсь, если он останется, мы её выучим. Нужно закончить сезон хорошо. То, что игроки молодые его знают — это да. Но если это единственный решающий фактор, я не уверен, что у ЦСКА будут хорошие времена. Хотя парню, конечно же, удачи», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».