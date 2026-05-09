Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — об Игдисамове: мне сложно выговаривать его фамилию, если останется, мы её выучим

Радимов — об Игдисамове: мне сложно выговаривать его фамилию, если останется, мы её выучим
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова остаться во главе команды на будущий сезон. Россиянин возглавил команду после ухода швейцарца Фабио Челестини.

«Не знаю, что сделать. Его поставили, чтобы встряхнуть команду и выиграть у «Спартака»? Это было маловероятно. Мы видим, что встряхнуть команду не удалось. Глобальных каких-то перемен в разобранном за весну ЦСКА я не увидел. Остался бы сейчас Челестини, думаю, результат был бы предсказуем точно так же. Потому что за Челестини уже играть никто не хотел. Его отставка, убеждён, была связана с тем, что руководство наверняка поговорило с ключевыми футболистами, которые были за это.

Поэтому что нужно сделать тренеру? Мне сложно выговаривать его фамилию, обидеть не хочу, надеюсь, если он останется, мы её выучим. Нужно закончить сезон хорошо. То, что игроки молодые его знают — это да. Но если это единственный решающий фактор, я не уверен, что у ЦСКА будут хорошие времена. Хотя парню, конечно же, удачи», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео
«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android