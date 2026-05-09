Sport.es рассказал о настрое «Барселоны» на «эль класико» на фоне проблем «Реала»

Футболисты «Барселоны» были удивлены новостями о драке между полузащитниками мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. В стане сине-гранатовых понимают, что обстановка в мадридской команде не идеальна в преддверии очного матча команд в 35-м туре Ла Лиги (10 мая). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, игроки «блауграны» убеждены, что настрой футболистов «Реала» не позволит им бороться в «эль класико» с той интенсивностью, которой требует подобный матч, несмотря на их профессионализм. В «Барселоне» есть много желающих победить «сливочных» и завершить сезон «с размахом». Футболисты сине-гранатовых готовы оказывать давление на «Реал» с первых минут. Они не хотят упустить возможность стать чемпионами Испании в такой игре.

После 34 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 88 очков и занимает первое место. «Реал» с 77 очками располагается на второй строчке.

