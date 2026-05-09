Арне Слот развеял опасения Мохамеда Салаха о будущем «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал недавние высказывания нападающего Мохамеда Салаха о будущем команды. Салах выразил опасения по поводу того, что уход нескольких ключевых игроков, включая его самого и защитника Эндрю Робертсона, может негативно сказаться на уровне игры клуба в следующем сезоне. Слот не разделяет этих опасений и уверен, что текущий состав команды способен справиться с поставленными задачами.

«Я не боюсь, что уровень игры в следующем сезоне будет ниже, чем в этом, в прошлом или позапрошлом. Нет. Я совсем не волнуюсь. Нисколько. Я абсолютно убеждён, что у нас достаточно игроков на следующий сезон, а кроме того, мы подпишем новых — и это позволит удержать планку именно на том уровне, на котором она должна быть. И потом, уровень — это не только работа в тренажёрном зале. Это ещё и игра на поле», — приводит слова Слота Footmercato.

Сегодня, 9 мая, «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 14:30 мск.