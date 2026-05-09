Константин Генич поделился инсайдом об отношении группы игроков ЦСКА к Челестини

Футбольный комментатор Константин Генич поделился информацией об отношении группы игроков ЦСКА к увольнению с поста главного тренера команды швейцарского специалиста Фабио Челестини.

«Согласитесь, это путь, к сожалению, в никуда, когда руководство начинает опрашивать футболистов, подходит им тренер или не подходит? Как он влияет на команду или не влияет? Сейчас футболисты как будто бы продавили это решение… Некоторые, я не беру всех. Насколько я знаю, была группа футболистов, которая полностью от и до поддерживала Челестини.

И если сейчас пойти на поводу у футболистов и сказать: «Окей, если вы хотите, давайте мы тренера поменяем», то следующий тренер придёт, начнётся опять: «И этот нам не подходит, а давайте Николича вернём, у нас с ним всё было хорошо». Это то, что в «Реале» сейчас», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».