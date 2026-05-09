Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич поделился инсайдом об отношении группы игроков ЦСКА к Челестини

Константин Генич поделился инсайдом об отношении группы игроков ЦСКА к Челестини
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич поделился информацией об отношении группы игроков ЦСКА к увольнению с поста главного тренера команды швейцарского специалиста Фабио Челестини.

«Согласитесь, это путь, к сожалению, в никуда, когда руководство начинает опрашивать футболистов, подходит им тренер или не подходит? Как он влияет на команду или не влияет? Сейчас футболисты как будто бы продавили это решение… Некоторые, я не беру всех. Насколько я знаю, была группа футболистов, которая полностью от и до поддерживала Челестини.

И если сейчас пойти на поводу у футболистов и сказать: «Окей, если вы хотите, давайте мы тренера поменяем», то следующий тренер придёт, начнётся опять: «И этот нам не подходит, а давайте Николича вернём, у нас с ним всё было хорошо». Это то, что в «Реале» сейчас», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
ЦСКА правильно уволил Челестини. Но главная проблема — не в нём
ЦСКА правильно уволил Челестини. Но главная проблема — не в нём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android