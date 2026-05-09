Флик высказался о драке между Вальверде и Тчуамени

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал новости о драке полузащитников мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени в раздевалке после тренировки, по итогам которой уругваец получил черепно-мозговую травму.

«Конфликты случаются везде, подобное не эксклюзивная история «Реала». Это было немного удивительно, но мне всё равно, это не мой клуб и не моя команда. Мне не нужно об этом думать.

Как управлять конфликтами? Самое главное, что я ценю в «Барселоне» — мы все идём одним путём. Такие вещи случаются в футболе и в жизни. Я не скажу, что это нормально, но подобное может произойти. Лучше всего сначала это обсудить, а потом посмотреть, как справиться с ситуацией», — приводит слова Флика Sport.es.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: