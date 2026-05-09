Денис Глушаков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдёт в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

«К сожалению, пропущу финал, у меня 23-го будет операция, а 24-го финал. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл Кубок, трофей, порадовал болельщиков. Думаю, будет полный стадион. Наверное, опять МакSим подъедет, будет петь песни. Так что, надеюсь, «Спартак» выиграет», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» в финале Пути регионов одержал победу над ЦСКА (1:0). «Краснодар» в финале Пути РПЛ оказался сильнее московского «Динамо» — 0:0, 0:0 (6:5 пен.).