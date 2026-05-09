Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Экс-тренер «Факела» Нененко отреагировал на возвращение клуба в РПЛ

Бывший главный тренер «Факела» Валерий Нененко высказался о возвращении клуба в Мир Российскую Премьер-Лигу. Воронежцы оформили повышение в классе после ничьей с клубом «СКА-Хабаровск» (0:0) в 33-м туре Лиги Pari.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск

«Факел» выполнил задачу, хотя окончание чемпионата смазано результатами и игрой. Это настораживает. Василенко вывел команду в РПЛ, но последние игры не вызывают уверенности. «Факелу» нужно в первую очередь укрепить состав и поставить футбол, соответствующий команде РПЛ», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 12 матчах Первой лиги в весенней части сезона «Факел» одержал всего четыре победы, пять раз сыграл вничью и трижды проиграл. В заключительном туре воронежцы встретятся на выезде с ульяновской «Волгой».

