Энрике отказался комментировать, специально ли Сафонов выбивал в аут в игре с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос журналистов, действительно ли вратарь Матвей Сафонов специально выбивал мяч в аут в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Важно, чтобы команда побеждала. Нашим болельщикам нравится, как мы играем. Мы стараемся играть так, чтобы победить. Я очень горжусь тем, что увидел в Мюнхене», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Отметим, сразу после матча с «Баварией» испанский специалист также отказался комментировать действия Сафонова.

По сумме двух матчей «ПСЖ» победил «Баварию» со счётом 6:5 и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом» (30 мая).

