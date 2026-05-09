Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
19:30 Мск
Флориан Вирц пропустит матч «Ливерпуля» с «Челси» из‑за кишечной инфекции

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот официально подтвердил, что полузащитник Флориан Вирц не примет участия в матче 36-го тура английской Премьер‑лиги с «Челси», который проходит в данный момент на стадионе «Энфилд». Вирц не включён в официальную заявку мерсисайдцев на игру. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1-й тайм
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Гравенберх – 6'    

«Флориан приложил максимум усилий, чтобы восстановиться к сегодняшнему матчу. Однако у него диагностирована кишечная инфекция. На протяжении последней недели игрок испытывал недомогание. В начале недели он предпринял попытку вернуться к тренировочному процессу, но состояние здоровья ухудшилось. В результате Вирц был вынужден пропустить вчерашнюю командную тренировку, что сделало невозможным его участие в сегодняшнем матче», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

