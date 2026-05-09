Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Любимые враги». Радимов выложил фото с тремя легендами «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов в телеграм-канале опубликовал фотографию с экс-футболистами московского «Спартака» Андреем Тихоновым, Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым.

«Любимые враги», — прокомментировал фотографию Радимов, добавив эмодзи с высунутым языком и красно-белыми кругами.

Фото: Из личного архива Владислава Радимова

В составе «Спартака» Тихонов становился чемпионом России восемь раз, Титов — шесть раз, Аленичев — четыре.

Радимов находился в системе ЦСКА с 1992 по 1996 год, когда перешёл в испанскую «Сарагосу». С 2003 по 2009 год полузащитник выступал в составе «Зенита». В стане сине-бело-голубых Радимов становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

