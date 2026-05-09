«Атлетико» ближе к вершине, чем кажется». Диего Симеоне прокомментировал итоги сезона

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результатах команды в завершившемся сезоне и перспективах клуба. Специалист оценил достижения команды, поблагодарил игроков и болельщиков, а также обозначил ключевые задачи на будущее.

— Квалификация в Лигу чемпионов уже обеспечена — достаточно ли этого?

— Безусловно, это крайне важно. Это главная цель клуба — так же, как для «Барселоны» и «Реала» главная цель — стать чемпионами. Наша задача — постараться когда‑нибудь приблизиться к титулу. Этот сезон сложно объяснить: с одной стороны, мы упустили Кубок в серии пенальти, с другой — боролись в Лиге чемпионов и провели невероятную четвертьфинальную стадию против «Барселоны», выложившись на максимум и даже больше.

Очень непросто быть так близко к успеху — это заставляет думать, что мы можем продолжать в том же духе, несмотря на разочарование, досаду и злость. Но сегодня я чувствую себя хорошо. Я спрашиваю себя и отвечаю: мы должны быть благодарны за то, что происходит с нами в эти годы.

Я помню, с чего мы начинали и где находимся сейчас, — это огромный рост клуба. И единственная возможность сохранить эту веру и получить новые шансы, как в этом году, — продолжать стараться и работать.

За последние 14 лет мы четырежды выходили в полуфинал и дважды — в финал Лиги чемпионов. Мы всегда рядом с вершиной: кажется, что мы далеко, но на самом деле мы ближе, чем думаем. Но нужно продолжать работать во всех направлениях. Если мы будем хорошо работать во всех аспектах, команда продолжит расти.

Сейчас клуб находится на гораздо более высоком уровне, чем команда, которая стремится соответствовать этому росту — и это замечательно. Нас признают в мире, это вдохновляет.

Несмотря на досаду, злость и боль, я благодарен своим футболистам, нашим болельщикам за то, как они поддерживали команду в этом сезоне, руководителям — за то, что дают нам возможность иметь хороших игроков (без этого невозможно), а также тренерам и специалистам — за их способность раскрывать потенциал игроков. Ведь всё зависит от футболистов.

Мы продолжаем поиски. После этих двух дней злости — снова стараться и бороться, — приводит слова Симеоне Marca.