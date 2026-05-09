Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» ближе к вершине, чем кажется». Диего Симеоне прокомментировал итоги сезона

«Атлетико» ближе к вершине, чем кажется». Диего Симеоне прокомментировал итоги сезона
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результатах команды в завершившемся сезоне и перспективах клуба. Специалист оценил достижения команды, поблагодарил игроков и болельщиков, а также обозначил ключевые задачи на будущее.

— Квалификация в Лигу чемпионов уже обеспечена — достаточно ли этого?
— Безусловно, это крайне важно. Это главная цель клуба — так же, как для «Барселоны» и «Реала» главная цель — стать чемпионами. Наша задача — постараться когда‑нибудь приблизиться к титулу. Этот сезон сложно объяснить: с одной стороны, мы упустили Кубок в серии пенальти, с другой — боролись в Лиге чемпионов и провели невероятную четвертьфинальную стадию против «Барселоны», выложившись на максимум и даже больше.

Очень непросто быть так близко к успеху — это заставляет думать, что мы можем продолжать в том же духе, несмотря на разочарование, досаду и злость. Но сегодня я чувствую себя хорошо. Я спрашиваю себя и отвечаю: мы должны быть благодарны за то, что происходит с нами в эти годы.

Я помню, с чего мы начинали и где находимся сейчас, — это огромный рост клуба. И единственная возможность сохранить эту веру и получить новые шансы, как в этом году, — продолжать стараться и работать.

За последние 14 лет мы четырежды выходили в полуфинал и дважды — в финал Лиги чемпионов. Мы всегда рядом с вершиной: кажется, что мы далеко, но на самом деле мы ближе, чем думаем. Но нужно продолжать работать во всех направлениях. Если мы будем хорошо работать во всех аспектах, команда продолжит расти.

Сейчас клуб находится на гораздо более высоком уровне, чем команда, которая стремится соответствовать этому росту — и это замечательно. Нас признают в мире, это вдохновляет.

Несмотря на досаду, злость и боль, я благодарен своим футболистам, нашим болельщикам за то, как они поддерживали команду в этом сезоне, руководителям — за то, что дают нам возможность иметь хороших игроков (без этого невозможно), а также тренерам и специалистам — за их способность раскрывать потенциал игроков. Ведь всё зависит от футболистов.

Мы продолжаем поиски. После этих двух дней злости — снова стараться и бороться, — приводит слова Симеоне Marca.

Материалы по теме
Симеоне не жалко из-за вылета в полуфинале ЛЧ от «Арсенала». Он сам всё сломал
Симеоне не жалко из-за вылета в полуфинале ЛЧ от «Арсенала». Он сам всё сломал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android