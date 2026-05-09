Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
В «Балтике» опровергли интерес к Сефасу из «Пари НН» и Сулейманову из «Ростова»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян лаконично опроверг слухи об интересе калининградцев к форварду «Пари НН» Ренальдо Сефасу и нападающему «Ростова» Тимуру Сулейманову. Ранее в СМИ Сулейманова называли потенциальным первым новичком клуба в летнее трансферное окно, а переход Сефаса представляли как осуществимый в случае вылета нижегородцев из Мир Российской Премьер-Лиги.

Маргарян поделился обеими публикациями в личном телеграм-канале, прикрепив к каждой односложный ответ: «Нет».

«Балтика» занимает пятое место в РПЛ за два тура до финиша сезона. В активе подопечных Андрея Талалаева 46 набранных очков в 28 турах.

