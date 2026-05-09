Marca назвала шесть футболистов «Реала», с которыми у Арбелоа возник конфликт

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в течение работы вступил в конфликт с шестью футболистами «сливочных». Испанскому специалисту не удалось уладить все из них, что привело к ухудшению обстановки в клубе. Об этом сообщает Marca.

Полузащитник Эдуарду Камавинга стал первым игроком, выразившим недовольство Арбелоа. Французу не понравились изменения в команде, о чём он сообщил тренеру, после чего их взаимоотношения стали «холодными и отчуждёнными».

Недовольство также проявил защитник Даниэль Карвахаль. Игроку не нравится количество получаемого игрового времени. В частности, напряжение между ним и Арбелоа вызвало, что защитник не сыграл в матче с «Райо Вальекано» 1 февраля.

Защитник Альваро Каррерас выразил недовольство тем, что после поражения в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» он провёл в запасе игру с «Райо Вальекано». Он начал выяснять причины решения Арбелоа сразу после встречи, из-за чего тренер опоздал на пресс-конференцию.

Защитник Давид Алаба, как и Карвахаль, обеспокоен количеством игрового времени. Австриец и испанец практически не общаются. Футболист покинет клуб летом.

У Арбелоа случилась конфронтация с защитником Раулем Асенсио, который не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и был недоволен решением тренера. Затем игрок пожаловался на проблемы со здоровьем перед встречей с «Эльче», что разозлило тренера. После восстановления Асенсио некоторое время не попадал в заявку команды. Ситуация была урегулирована, когда защитник принёс извинения раздевалке.

За день до матча с «Бетисом» полузащитник Даниель Себальос провёл напряжённый разговор с Арбелоа. После этого футболист сообщил команде, что попросил тренера не контактировать с ним. Себальос считает, что больше не примет участия ни в одной встрече до конца сезона и покинет клуб летом.

