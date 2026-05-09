Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Генич: продление контракта Бувача с «Динамо» практически приговаривает Ролана Гусева

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, как продление контракта спортивного директора «Динамо» Желько Бувача повлияет на судьбу главного тренера команды Ролана Гусева. В апреле текущего года бело-голубые продлили соглашение с боснийцем до 2029 года.

— Мне кажется, перезаключение контракта с Желько Бувачем практически приговаривает Ролана Александровича.

— А Желько Бувач до этого Карпина выбирал?
— Нет. И, насколько я помню, он был не очень доволен этим выбором руководства «Динамо». Наверное, тогда просто согласился, чуть отошёл в сторону, не стал спорить. По результатам все всё прекрасно увидели. И, думаю, переподписав контракт ещё на три года с Бувачем, руководство говорит: «Желько, мы ошиблись, давай теперь ты». Если остаётся Желько Бувач, скорее всего, они опять будут искать иностранного специалиста, — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

