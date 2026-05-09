«В «Реале» жёсткие методы не работают». Фигу — о возможном возвращении Моуринью в клуб

Экс‑футболист сборной Португалии, мадридского «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал слухи о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных». В испанской столице многие надеются, что Особенный сможет навести порядок в раздевалке клуба, которая в последнее время испытывает серьёзные внутренние трудности. Однако Фигу считает, что ужесточение дисциплины не станет решением существующих проблем.

«В «Реале» жёсткие методы не работают. Нужно хорошо разбираться в футболе, обладать здравым смыслом, знать сам клуб и его окружение. Важна способность управлять эго игроков, чтобы убедить их двигаться в едином направлении.

Не знаю, подпишет ли Моуринью контракт — об этом нужно спрашивать Флорентино [Переса]. Жозе — мой друг, и я желаю всего наилучшего всем своим друзьям. Если его счастье — тренировать «Реал», то добро пожаловать», — приводит слова Фигу Footmercato.