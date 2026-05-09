У Винисиуса была договорённость с «Барселоной» перед переходом в «Реал» — The Athletic

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о трансферной саге форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. По словам экс-руководителя клуба, который занимал пост с 2014 по 2020 год, у бразильского нападающего была предварительная договорённость с каталонским клубом перед тем, как он подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает The Athletic.

Бартомеу отметил, что клуб активно вёл переговоры с семьёй и агентами игрока, и в какой-то момент обе стороны достигли принципиального соглашения о трансфере. Тем не менее, несмотря на первоначальные успехи «Барселоны», Винисиус в конечном итоге подписал контракт с их извечными соперниками.

Объясняя, почему Винисиус выбрал «Реал», Бартомеу предположил, что «Реал» сделал более выгодное финансовое предложение, перебив условия «Барселоны».

В текущем сезоне бразилец провёл 50 матчей за «Реал» во всех соревнованиях, забив 21 гол и отдав 14 результативных передач.