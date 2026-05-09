Радимов заступился за Ролана Гусева после вылета «Динамо» из Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о работе главного тренера «Динамо» Ролана Гусева после поражения бело-голубых в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Краснодара» — 0:0 (5:6 пен.). В понедельник, 11 мая, команды сыграют в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«А мне понравилось, как Гусев взял эту команду. Начало-то действительно фееричное было. Дальше понятно, что на таком уровне будет невозможно. Но сама работа и сама уверенность, опыт, мне кажется, к нему сейчас пришли. Я согласен, что шансов мало в связи с продлением Бувача. Но сама работа в «Динамо» была хорошая. И последний матч с «Краснодаром», думаю, провели максимально возможно, чтобы добиться какого-то результата и хотя бы дойти до серии пенальти.

Но мне кажется, ещё следующий матч с «Краснодаром» как раз покажет, насколько он может мотивировать команду, которой практически вообще ничего не осталось. Которая сейчас уже не в лучшем состоянии, потому что уже проиграла Кубок. Если матч с «Краснодаром» покажет, что они могут бороться, это тем более будет одним из плюсов в сторону работы тренерского штаба», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».