Флик назвал аспект игры, в котором он считает Мбаппе лучшим футболистом

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, вредит ли мадридскому «Реалу» присутствие в команде нападающего Килиана Мбаппе, или с ним «сливочные» становятся более опасными. В воскресенье, 10 мая, команды встретятся в очном матче в 35-м туре Ла Лиги.

«Он [Мбаппе] один из лучших игроков в мире. С ним на поле их команда проявляет себя очень качественно. В любой ситуации Килиан крайне опасен — в штрафной площади и вне её. В ситуациях перед воротами соперника с точки зрения имеющихся у него качеств, на мой взгляд, сейчас Мбаппе лучший», — сказал Флик на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме Флик высказался о драке между Вальверде и Тчуамени

Громкие скандалы Мбаппе: