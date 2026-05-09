Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик назвал аспект игры, в котором он считает Мбаппе лучшим футболистом

Флик назвал аспект игры, в котором он считает Мбаппе лучшим футболистом
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, вредит ли мадридскому «Реалу» присутствие в команде нападающего Килиана Мбаппе, или с ним «сливочные» становятся более опасными. В воскресенье, 10 мая, команды встретятся в очном матче в 35-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он [Мбаппе] один из лучших игроков в мире. С ним на поле их команда проявляет себя очень качественно. В любой ситуации Килиан крайне опасен — в штрафной площади и вне её. В ситуациях перед воротами соперника с точки зрения имеющихся у него качеств, на мой взгляд, сейчас Мбаппе лучший», — сказал Флик на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Флик высказался о драке между Вальверде и Тчуамени

Громкие скандалы Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android