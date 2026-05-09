Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Челси» провёл переговоры с Хаби Алонсо о должности главного тренера — Скира

На этой неделе состоялись первые официальные переговоры между лондонским «Челси» и Хаби Алонсо, который может стать новым главным тренером клуба, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х.

Встреча прошла очень позитивно. Испанский специалист подтвердил свою готовность возглавить команду и посвятить себя долгосрочному проекту, подписав контракт. Несмотря на многообещающее начало переговоров, руководство «Челси» продолжает рассматривать других кандидатов на вакантную должность. Внутренние обсуждения в клубе продолжаются, окончательное решение по поводу нового главного тренера ещё не принято.

Хаби Алонсо покинул мадридский «Реал» в начале этого года и с тех пор оставался без клуба.

