«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Чунцин Тунлян», уступая в 2 мяча по ходу матча

Завершился матч 11-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» российского главного тренера Леонида Слуцкого и «Чунцин Тунлян». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). Итоговый счёт встречи — 2:2.

На девятой минуте бельгиец Ландри Димата вывел «Чунцин Тунлян» вперёд. На 30-й минуте румынский полузащитник Джордже Чымпану удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Чжу Чэньцзе отыграл один мяч. На 75-й минуте Чэньцзе оформил дубль. На 90+6-й минуте красную карточку получил защитник команды Слуцкого Вилсон Манафа.

«Шанхай Шэньхуа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая с 11 очками в 11 турах. В активе «Чунцин Тунлян» 20 очков. Команда располагается на второй строчке.