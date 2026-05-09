Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Шанхай Шэньхуа — Чунцин Тунлян, результат матча 9 мая 2026, счёт 2:2, 11-й тур чемпионата Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Чунцин Тунлян», уступая в 2 мяча по ходу матча
Комментарии

Завершился матч 11-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» российского главного тренера Леонида Слуцкого и «Чунцин Тунлян». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). Итоговый счёт встречи — 2:2.

Китай — Суперлига . 11-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 2
Чунцин Тунлян
0:1 Димата – 9'     0:2 Чымпану – 30'     1:2 Чэньцзе – 66'     2:2 Чэньцзе – 75'    
Удаления: Манафа – 90+6' / нет

На девятой минуте бельгиец Ландри Димата вывел «Чунцин Тунлян» вперёд. На 30-й минуте румынский полузащитник Джордже Чымпану удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Чжу Чэньцзе отыграл один мяч. На 75-й минуте Чэньцзе оформил дубль. На 90+6-й минуте красную карточку получил защитник команды Слуцкого Вилсон Манафа.

«Шанхай Шэньхуа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая с 11 очками в 11 турах. В активе «Чунцин Тунлян» 20 очков. Команда располагается на второй строчке.

