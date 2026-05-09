Карпин, Черчесов прочитали стихотворение «Журавли» в память о павших солдатах во время ВОВ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, бывшие тренеры национальной команды Станислав Черчесов, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, а также экс-защитник сборной СССР Александр Мирзоян прочитали стихотворение «Журавли», написанное поэтом и прозаиком Расулом Гамзатовым в память о павших солдатах во время Великой Отечественной войны. Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала видео, где тренеры и экс-футболист по очереди читают строчки стихотворения.

Видео можно посмотреть на странице Российского футбольного союза в соцсети VK.

В субботу, 9 мая, отмечается 81‑я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.