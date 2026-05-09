«Ливерпуль» дома не смог победить «Челси», проигравший шесть матчей в АПЛ подряд

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон. Встреча закончилась со счётом 1:1.

На шестой минуте счёт открыл полузащитник мерсисайдцев Райан Гравенберх. На 35-й минуте полузащитник «Челси» Энцо Фернандес сравнял счёт. В начале второго тайма гол хавбека лондонской команды Коула Палмера был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда.

До матча с «Ливерпулем» «Челси» проиграл в шести матчах АПЛ подряд.

После 36 игр чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 59 очков и занимают четвёртое место. «Синие» заработали 49 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре команда Арне Слота уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3, а лондонский клуб проиграл «Ноттингем Форест» (1:3).

