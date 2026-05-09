Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Куртуа чуть не ударил шипами в лицо Мбаппе на тренировке «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа едва не травмировал партнёра по команде Килиана Мбаппе во время подготовки к матчу 35-го тура испанской Ла Лиги с каталонской «Барселоной». Команды сыграют в воскресенье, 10 мая, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На кадрах с тренировки видно, как бельгийский голкипер во время игры в «квадрат» чуть не ударил нападающего ногой в лицо при попытке достать мяч. Француз успел увернуться от попадания.

Ранее полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил черепно-мозговую травму на тренировке «сливочных». По данным СМИ, уругваец подрался с одноклубником Орельеном Тчуамени. Позже «Реал» оштрафовал обоих футболистов на € 500 тыс.

«Барсе» светит уникальное чемпионство, а «Реал» развалится после драк? 11 интриг «класико»
