Куртуа чуть не ударил шипами в лицо Мбаппе на тренировке «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа едва не травмировал партнёра по команде Килиана Мбаппе во время подготовки к матчу 35-го тура испанской Ла Лиги с каталонской «Барселоной». Команды сыграют в воскресенье, 10 мая, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На кадрах с тренировки видно, как бельгийский голкипер во время игры в «квадрат» чуть не ударил нападающего ногой в лицо при попытке достать мяч. Француз успел увернуться от попадания.

Ранее полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил черепно-мозговую травму на тренировке «сливочных». По данным СМИ, уругваец подрался с одноклубником Орельеном Тчуамени. Позже «Реал» оштрафовал обоих футболистов на € 500 тыс.