«Челси» не побеждает в английской Премьер-лиге в семи турах подряд

Лондонский «Челси» не может одержать победу в английской Премьер-лиге на протяжении семи туров подряд. В матче 36-го тура АПЛ, состоявшемся сегодня, 9 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, команда сыграла вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1.

Последний раз «Челси» побеждал в Премьер-лиге 4 марта, когда одержал победу над «Астон Виллой» со счётом 4:1. С тех пор команда потерпела шесть поражений и сыграла один матч вничью. На данный момент «синие» располагаются на девятой строчке турнирной таблицы с 49 очками после 36 матчей.

В минувшем туре лондонский клуб проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 1:3.