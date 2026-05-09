«Челси» не побеждает в английской Премьер-лиге в семи турах подряд
Поделиться
Лондонский «Челси» не может одержать победу в английской Премьер-лиге на протяжении семи туров подряд. В матче 36-го тура АПЛ, состоявшемся сегодня, 9 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, команда сыграла вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1.
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Гравенберх – 6' 1:1 Фернандес – 35'
Последний раз «Челси» побеждал в Премьер-лиге 4 марта, когда одержал победу над «Астон Виллой» со счётом 4:1. С тех пор команда потерпела шесть поражений и сыграла один матч вничью. На данный момент «синие» располагаются на девятой строчке турнирной таблицы с 49 очками после 36 матчей.
В минувшем туре лондонский клуб проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 1:3.
Комментарии
- 9 мая 2026
-
18:05
-
18:04
-
17:59
-
17:53
-
17:53
-
17:32
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
17:13
-
17:07
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:42
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:15
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:42
-
15:38
-
15:38
-
15:15
-
15:08