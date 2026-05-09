Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» прервал шестиматчевую серию поражений в АПЛ, сыграв вничью с «Ливерпулем»

«Челси» прервал шестиматчевую серию поражений в АПЛ, сыграв вничью с «Ливерпулем»
Комментарии

Лондонский «Челси» прервал шестиматчевую серию поражений в английской Премьер-лиге, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 36-м туре АПЛ. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Гравенберх – 6'     1:1 Фернандес – 35'    

Таким образом, «синие» набрали первое очко в АПЛ с 4 марта, когда в 29-м туре разгромили «Астон Виллу». В шести играх после у лондонцев было шесть поражений: от «Ньюкасла» (0:1), «Эвертона» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Брайтона» (0:3) и «Ноттингем Форест» (1:3).

В двух заключительных турах сезона «Челси» примет на своём поле «Тоттенхэм» и сыграет на выезде с «Сандерлендом» 19 и 24 мая.

Материалы по теме
«Барса» — «Реал», «Ливерпуль» — «Челси» и 10 других самых интригующих матчей выходных
Рейтинг
«Барса» — «Реал», «Ливерпуль» — «Челси» и 10 других самых интригующих матчей выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android