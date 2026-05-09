«Челси» прервал шестиматчевую серию поражений в АПЛ, сыграв вничью с «Ливерпулем»

Лондонский «Челси» прервал шестиматчевую серию поражений в английской Премьер-лиге, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 36-м туре АПЛ. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Таким образом, «синие» набрали первое очко в АПЛ с 4 марта, когда в 29-м туре разгромили «Астон Виллу». В шести играх после у лондонцев было шесть поражений: от «Ньюкасла» (0:1), «Эвертона» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3), «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Брайтона» (0:3) и «Ноттингем Форест» (1:3).

В двух заключительных турах сезона «Челси» примет на своём поле «Тоттенхэм» и сыграет на выезде с «Сандерлендом» 19 и 24 мая.