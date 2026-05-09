«Ливерпуль» с Арне Слотом одержал всего одну победу в четырёх матчах с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот одержал всего одну победу в четырёх матчах с лондонским «Челси». Сегодня, 9 мая, мерсисайдцы сыграли вничью со столичным клубом — 1:1. Последний раз «Ливерпуль» выигрывал у «Челси» под руководством Слота 20 октября 2024 года, тогда команда победила со счётом 2:1. В дополнение к этой победе и сегодняшней ничьей у «Ливерпуля» при Слоте также зафиксированы два поражения — 1:2 и 1:3.

После 36 матчей чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 59 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Синие» заработали 49 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре команда Арне Слота уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3, а лондонский клуб проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 1:3.