Арбелоа поделился ожиданиями от грядущего матча «Реала» с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, каким он представляет грядущий матч 35-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной», который состоится в воскресенье, 10 мая.

«С нетерпением жду отличного матча с прекрасным соперником, который проявляет себя исключительно хорошо. Мы очень ждём матч, привлекающий наибольшее внимание в мире. Отправляемся на эту игру с амбициями победить», — приводит слова Арбелоа AS.

Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме Marca назвала шесть футболистов «Реала», с которыми у Арбелоа возник конфликт

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: