«Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» не забили голов в матче 36-го тура АПЛ

Завершён матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Сандерленд» и «Манчестер Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра выступил Стюарт Атвелл (Нунатон).

После этой игры «Сандерленд» с 48 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 65 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 17 мая на выезде встретятся с «Эвертоном», «красные дьяволы» в тот же день примут «Ноттингем Форест».