Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Челси» после увольнения Росеньора набрал одно очко в двух турах АПЛ

Комментарии

«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб набрал одно очко в двух турах АПЛ после увольнения главного тренера Лиама Росеньора.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Гравенберх – 6'     1:1 Фернандес – 35'    

«Синие» объявили об увольнении Росеньора 22 апреля. После ухода специалиста команду временно возглавил Калум Макфарлейн. При нём «Челси» победил «Лидс» (1:0) в полуфинале Кубка Англии и уступил «Ноттингем Форест» (1:3) в АПЛ.

После 36 игр чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 59 очков и занимают четвёртое место. «Синие» заработали 49 очков и располагаются на девятой строчке. 16 мая «Челси» предстоит сыграть в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити».

