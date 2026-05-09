«Краснодар» их просто уничтожит». Кержаков — о матче «быков» с «Динамо» в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве 11 мая.

«Краснодар» их просто уничтожит. «Динамо» ни за что не борется вообще, от слова совсем. Для иностранцев тоже… Думаю, они уже все будут на чемоданах. Полагаю, в этом матче победит «Краснодар» — 3:1 или 3:0, они просто их уничтожат. В чемпионате «Динамо» будет играть более открыто [чем в Кубке России], это на руку «Краснодару», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 28 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» (62) на одно очко. «Динамо» заработало 39 очков и располагается на восьмой строчке.