Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Брентфорд, стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 9 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Брентфорд
Лондон

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Гехи, Аке, О'Райли, Силва, Рейндерс, Семеньо, Шерки, Доку, Холанд.

«Брентфорд»: Келлехер, Хики, Коллинз, Аер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Дамсгор, Льюис-Поттер, Тьяго, Шаде.

На данный момент «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 51 очком находится на восьмом месте.

В следующем туре «горожане» 19 мая на выезде встретятся с «Борнмутом», «пчёлы» 17 мая примут «Кристал Пэлас».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Мы не собираемся опускать руки». Форвард «Манчестер Сити» Шерки — о чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android