«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ

Сегодня, 9 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Гехи, Аке, О'Райли, Силва, Рейндерс, Семеньо, Шерки, Доку, Холанд.

«Брентфорд»: Келлехер, Хики, Коллинз, Аер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Дамсгор, Льюис-Поттер, Тьяго, Шаде.

На данный момент «Манчестер Сити» с 71 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брентфорд» с 51 очком находится на восьмом месте.

В следующем туре «горожане» 19 мая на выезде встретятся с «Борнмутом», «пчёлы» 17 мая примут «Кристал Пэлас».