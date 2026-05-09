«Ливерпуль» не проигрывает «Челси» дома с марта 2021 года
Поделиться
«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Тем самым мерсисайдцы не проигрывают «синим» на домашней арене с марта 2021 года.
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Гравенберх – 6' 1:1 Фернандес – 35'
4 марта 2021 года в 29-м туре АПЛ «Челси» победил «Ливерпуль» на «Энфилде» со счётом 1:0. После этого команды встречались в Ливерпуле пять раз — трижды игра заканчивалась вничью и два раза сильнее оказывались «красные».
После 36 игр чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 59 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Синие» заработали 49 очков и располагаются на девятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
18:05
-
18:04
-
17:59
-
17:53
-
17:53
-
17:32
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
17:13
-
17:07
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:42
-
16:37
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:15
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:42
-
15:38
-
15:38
-
15:15
-
15:08