«Ливерпуль» не проигрывает «Челси» дома с марта 2021 года

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Тем самым мерсисайдцы не проигрывают «синим» на домашней арене с марта 2021 года.

4 марта 2021 года в 29-м туре АПЛ «Челси» победил «Ливерпуль» на «Энфилде» со счётом 1:0. После этого команды встречались в Ливерпуле пять раз — трижды игра заканчивалась вничью и два раза сильнее оказывались «красные».

После 36 игр чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 59 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Синие» заработали 49 очков и располагаются на девятой строчке.