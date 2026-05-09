Иран выдвинул ряд условий для стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2026 года

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что Тегеран выдвинул ряд условий для стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2026 года для участия национальной команды в мероприятии, потребовав гарантий.

Эти условия включают выдачу виз, уважительное отношение к персоналу, иранскому флагу и национальному гимну. Тегеран также требует высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и вдоль маршрутов, ведущих к стадионам, где будет играть команда.

«Мы примем участие в турнире, но не откажемся от своих убеждений, культуры и взглядов. Все игроки и члены тренерского штаба, особенно те, кто завершил военную службу в Корпусе стражей исламской революции, должны без проблем получить визы», — приводит слова Таджа Le Parisien.

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что иранских футболистов встретят радушно, но предупредил, что Соединенные Штаты могут отказать во въезде некоторым членам иранской делегации, имеющим связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G, где её соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).