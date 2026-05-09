Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот: у нас не получилось сдерживать игроков «Челси»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ничью в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Гравенберх – 6'     1:1 Фернандес – 35'    

«Очень бодро вошли в игру, у нас был момент во время исполнения стандарта, счёт мог стать 2:0 в нашу пользу. К сожалению, как и на прошлой неделе, снова пропустили после стандарта. Это был очень неуклюжий гол. Во втором тайме увидел совершенно иной уровень интенсивности, несколько раз мы были близки к голу.

В нынешнем сезоне уже столько раз попадали то в штангу, то в перекладину. У нас не получилось сдерживать игроков соперника, у «Челси» сегодня была насыщенная полузащита.

После финального свистка нас освистывали болельщики? Вероятно, это из-за последних результатов команды. Такая реакция вполне понятна, если «Ливерпуль» не побеждает», — приводит слова Слота ВВС со ссылкой на TNT Sports.

«Челси» странно забил «Ливерпулю» и прервал ужасную серию. Но от еврокубков стал дальше
