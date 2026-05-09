Кроос: Энрике заменяет лучшего игрока, и он нормально уходит. Есть много контрпримеров

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на замену нападающего Усмана Дембеле в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (1:1) и отметил работу главного тренера парижан Луиса Энрике.

«Он [Энрике] заменяет лучшего игрока на 65-й минуте, и он нормально уходит. Дембеле пожимает ему руку, а затем подбадривает товарищей по команде со скамейки запасных. Конечно, есть много контрпримеров.

Почему он его заменяет? Потому что увидел, что тот устал, что Дуэ и Кварацхелия в тот день играли лучше, поэтому его и поменял. И точка. Никто не жалуется. И это многое говорит об уважении, которым пользуется тренер. Как такой тренер добивается чего-то подобного и прежде всего как он демонстрирует, что принимает правильные решения.

Вы видите, как Дембеле кричит своим товарищам по команде со скамейки запасных, чтобы они шли вперёд. А не как 90% других игроков, которые считают себя звёздами своих команд — начинают жестикулировать на поле, а потом сидят на скамейке обиженные.

Именно в этих деталях я вижу, чего Энрике добился с этой командой, с игроками мирового класса, как ему удалось их воспитать. Поэтому я рад, это командный успех», — приводит слова Крооса Marca.