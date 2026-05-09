Радимов высказался о перспективах «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах московского «Динамо» в предстоящем матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве 11 мая.

«Мне кажется, что последний тур они просто разъедутся. Лишь бы добегать, чемоданы собрали — и в отпуск побыстрее. Особенно иностранцы, это всегда и везде такое бывает. Батчи снесёт Скопинцева. Думаю, «Динамо» свой гол забьёт, но получит три или четыре. Я бы даже сказал, что Кордоба дубль сделает», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 28 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» (62) на одно очко. «Динамо» заработало 39 очков и располагается на восьмой строчке.