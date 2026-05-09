Тренер «Челси» Макфарлейн: мы могли победить «Ливерпуль»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался о ничьей в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).

«Думаю, на некоторых отрезках этот матч мог пойти по любому сценарию. Пожалуй, здесь буду немного предвзят, но мы могли победить. У нас были неплохие моменты. В первом тайме Энцо [Фернандес] мог забить, Кукурелья находил пространство, делал навесы. В этой игре был ещё один спорный офсайд, ещё один явный пенальти, хоть это и не всегда так просто определить. Пожалуй, могли увезти с собой три очка», — приводит слова Макфарлейна Football.London.

После 36 игр чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 59 очков и занимают четвёртое место. «Синие» заработали 49 очков и располагаются на девятой строчке.