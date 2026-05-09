Спортивный директор «Родины» Зинин рассказал, как воспринимает успех клуба Ломакин

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, как воспринимает успех команды инвестор клуба Сергей Ломакин. Бизнесмен также является совладельцем кипрского «Пафоса», выступавшего в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, и «Дубай Юнайтед», близкого к выходу в высшую лигу ОАЭ.

— Как переживает успех своих проектов инвестор «Родины» Сергей Ломакин?

— Не буду говорить за другие клубы. Мы вчера созванивались после игры. У Сергея Александровича было 250 человек гостей в Дубае, это большое и масштабное празднование. Он ждёт всю команду, чтобы вместе это отметили. Но у нас сейчас чуть другая задача — непростой матч в Туле. Хотелось бы просто выиграть в Туле, занять итоговое первое место и получить трофей, а не просто выйти в РПЛ. Не скажу, что если этого не получится, это будет колоссальное разочарование для нас. Но если представилась возможность быть первыми — нужно этим воспользоваться, — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Родина» обеспечила себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Последний матч сезона Первой лиги «Родина» проведёт с тульским «Арсеналом» 16 мая.