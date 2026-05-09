«Талантливая театральная труппа без классного режиссёра». Елагин — о «Челси»

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Челси» (1:1).

«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1. Странное впечатление оставили обе команды. «Челси» выдал один из лучших матчей за последнее время, особенно хорош был левый фланг с постоянными забеганиями Кукурельи, с которыми с трудом справлялись хозяева. Однако проблема вратаря встаёт перед «синими», как одна из ключевых на будущий сезон. Майк Пендерс возвращается из аренды в «Страсбурге», но парню всего 20 лет (в июле будет 21). И как он справится с ролью основного кипера в такой команде, как «Челси» – вопрос! Отлично смотрелась средняя линия во главе с Энцо [Фернандесом] и Кайседо, а вот игра Палмера проявлялась какими-то всполохами. Рад возвращению Ливая Колуилла – очень талантливый парень, но травмы, травмы, травмы. А вообще – удивительно: по потенциалу «Челси», без сомнения, топ–команда. Однако производит впечатление корабля без капитана, талантливой театральной труппы без классного режиссёра.

У «Ливерпуля», несмотря на огромные траты в летнее межсезонье 2025-го, огромные проблемы с составом. Оборона – вот самое уязвимое место! У «Ливерпуля» нет крайних защитников, которые бы соответствовали имени клуба. Справа – просто беда. Слева – старательный Керкез, но пока не более того. В центре – опытнейшая пара ван Дейк – Конате ошибается раз за разом, а потому напряжение у ворот «красных» возникает постоянно. Да и в целом, «Ливерпуль» сегодня производит впечатление несбалансированной команды. Сейчас, конечно, нужно думать уже о будущем сезоне», — написал Елагин в телеграм-канале.

После 36 игр чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 59 очков и занимают четвёртое место. «Синие» заработали 49 очков и располагаются на девятой строчке.