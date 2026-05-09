Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Талантливая театральная труппа без классного режиссёра». Елагин — о «Челси»

«Талантливая театральная труппа без классного режиссёра». Елагин — о «Челси»
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Челси» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Гравенберх – 6'     1:1 Фернандес – 35'    

«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1. Странное впечатление оставили обе команды. «Челси» выдал один из лучших матчей за последнее время, особенно хорош был левый фланг с постоянными забеганиями Кукурельи, с которыми с трудом справлялись хозяева. Однако проблема вратаря встаёт перед «синими», как одна из ключевых на будущий сезон. Майк Пендерс возвращается из аренды в «Страсбурге», но парню всего 20 лет (в июле будет 21). И как он справится с ролью основного кипера в такой команде, как «Челси» – вопрос! Отлично смотрелась средняя линия во главе с Энцо [Фернандесом] и Кайседо, а вот игра Палмера проявлялась какими-то всполохами. Рад возвращению Ливая Колуилла – очень талантливый парень, но травмы, травмы, травмы. А вообще – удивительно: по потенциалу «Челси», без сомнения, топ–команда. Однако производит впечатление корабля без капитана, талантливой театральной труппы без классного режиссёра.

У «Ливерпуля», несмотря на огромные траты в летнее межсезонье 2025-го, огромные проблемы с составом. Оборона – вот самое уязвимое место! У «Ливерпуля» нет крайних защитников, которые бы соответствовали имени клуба. Справа – просто беда. Слева – старательный Керкез, но пока не более того. В центре – опытнейшая пара ван Дейк – Конате ошибается раз за разом, а потому напряжение у ворот «красных» возникает постоянно. Да и в целом, «Ливерпуль» сегодня производит впечатление несбалансированной команды. Сейчас, конечно, нужно думать уже о будущем сезоне», — написал Елагин в телеграм-канале.

После 36 игр чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 59 очков и занимают четвёртое место. «Синие» заработали 49 очков и располагаются на девятой строчке.

Материалы по теме
«Челси» странно забил «Ливерпулю» и прервал ужасную серию. Но от еврокубков стал дальше
«Челси» странно забил «Ливерпулю» и прервал ужасную серию. Но от еврокубков стал дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android